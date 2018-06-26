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Людина-мураха та Оса – перші відгуки на новий блокбастер

У мережі з’явилися перші відгуки на супергеройський фільм у всесвіті Marvel Людина-мураха та Оса.

Людина мураха та Оса

У мережі почали з’являтися перші відгуки на супергеройський фільм Людина-мураха та Оса і вони дуже позитивні, повідомляє Realist.

Користувачам сподобався гумор стрічки та її спецефекти.

– Людина-мураха та Оса – відмінне кіно. Неймовірно смішне і з приголомшливими спецефектами. Безумовно, варто подивитися в 3D, – написала Дженна Буш.

Сподобалися багатьом й екшн-сцени фільму, а також гра нових акторів.

– В Людині-мурасі та Осі на глядача чекають відмінний гумор, приголомшливі спецефекти, цікава гра зі зміною розмірів та неоднозначні лиходії. Відмінне кіно, – пише Брендон Девіс.

У кінотеатрах фільм з’явиться на початку липня.

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До слова, студія Disney оприлюднила дати виходу своїх фільмів до 2020 року.

Фото: Marvel Entertainment (Скріншот)

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