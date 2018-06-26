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Макаревич: Путін х*** віддасть Крим

Тема Криму набридла росіянам за 4 роки, однак Володимир Путін ні за що не віддасть анексований півострів, переконаний російський музикант Андрій Макаревич.

Андрій Макаревич

Про це російський музикант і лідер гурту Машина часу Андрій Макаревич заявив в ефірі радіостанції Ехо Москви.

– Я думаю, що участь наша в Донецьку та Луганську буде в’янути, в’янути і так непомітно зійде нанівець. Я на це сподіваюся. Крим Путін х*** віддасть, звичайно. На жаль, це так, – сказав він.

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Макаревич переконаний, що за 4 роки тема Криму вже набридла і самим росіянам.

– Є таке поняття у фізиці – втома матеріалу. Не можна про одне й те ж на одній і тій же істеричній ноті торочити 4 роки. Це перестає працювати. Просто організм починає від цього захищатися як від мухи набридливої, – зазначив він.

Раніше Андрій Макаревич назвав Крим окупованим і заявив, що не поїде туди з гастролями.

Фото: УНІАН

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