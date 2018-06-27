Одного разу у Голлівуді – з’явилися перші кадри фільму з Ді Капріо та Піттом

У мережі опублікували перший кадр з фільму, в якому знімаються Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт.
Відомий актор Леонардо Ді Капріо опублікував в Instagram перший кадр з нового фільму Квентіна Тарантіно, в якому також знімається Бред Пітт.
На фото актори стоять в образі героїв фільму – старої зірки вестернів та його дублера.
Картина Одного разу в Голлівуді має стати передостанньою у кар’єрі Тарантіно.
Фільм розповість про вбивство акторки Шерон Тейт – дружини режисера Романа Поланскі.
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Прем’єра Одного разу в Голлівуді запланована на серпень 2019 року.
До слова, студія Disney розповіла про дати виходу своїх фільмів.
Фото: leonardodicaprio
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