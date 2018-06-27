Оскар 2019: названі головні претенденти

Головними претендентами на Оскар у 2019 році можуть стати Чорна Пантера, Тихе місце, Тебе ніколи тут не було, Реінкарнація та інші.

Список фільмів, які здатні поборотися за Оскар у 2019 році склали кінокритики видання Variety, пише 112 Канал.

Найкращий фільм – Тебе ніколи тут не було, у числі претендентів: Чорна Пантера, Перша реформаторська церква з Ітаном Хоуком в ролі священика, фільм жахів Реінкарнація і ковбойська драма Вершник.

Найращий режисер – Хлоя Чжао, Вершник. Претенденти: Райан Куглер за Чорну Пантеру, Арі Астер за Реінкарнацію, Лінн Ремсі за Тебе ніколи тут не було і Пол Шредер за Першу реформаторську церкву.

Найкращий актор – Ітан Хоук, Перша реформаторська церква. Претенденти: Хоакін Фенікс (Тебе ніколи тут не було), Брейді Жандро (Вершник), Бен Фостер (Не залишай слідів), Джейсон Кларк (Чаппакуіддік).

Найкраща актриса – Тоні Коллетт, Реінкарнація. Претенденти: Емілі Блант (Тихе місце), Олівія Кук (Чистокровні), Віра Фарміга (Межі) і Леслі Манн (Сексу не буде!!!).

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Нагадаємо, що 91-а церемонія вручення премії Оскар відбудеться 24 лютого 2019 року в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі.

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