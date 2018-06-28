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Ані Лорак приїхала до Києва на вечірку до Потапа та Насті Каменських

Ані Лорак засвітилася в Києві в компанії продюсера і співака Потапа і Насті Каменських.

Фото Потап виклав на сторінці в Instagram.

Артисти зустрілися на вечірці у столичному ресторані чоловіка Лорак. На заході дизайнер Аня Андрійчук-Завгородня (дружина Позитиву з групи Время и Стекло. – Ред.) представила свою нову колекцію.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Читайте: Ані Лорак повернулася в Україну

Раніше Факти ICTV псиали, що Ані Лорак побувала з чоловіком на фестивалі BeLive 2018, який стартував 21 червня на НСК Олімпійський. Співачка зробила знімок на тлі сцени під час виступу британської групи Jamiroquai.

Фото: realpotap, anilorak. 

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