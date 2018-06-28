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Повстає з труни: посмертно вийшов новий кліп XXXTentacion

Вийшов новий кліп XXXTentacion на пісню SAD !. Відео було знято ще за життя репера.

Кліп опублікований на офіційному каналі XXXTentacion в YouTube.

За сюжетом кліпу XXXTentacion виявляється на власному похороні. Він повстає з труни і починає боротися сам з собою.

Читайте: Зґвалтування і наркотики: хто такий XXXTentacion

Завершується ролик титром: Хай живе принц Х.

Автором і креативним директором кліпу вказано  XXXTentacion.

Нагадаємо, 20-річного музиканта XXXTentacion (Джасім Дуейн Онфре. – Ред.) застрелили 18 червня в Майамі.

Фото: Скріншот з відео. 

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