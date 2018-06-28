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Прийшов на мітинг: фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн приїхав до Києва

Фронтмена і вокаліста популярної німецької рок-групи Rammstein Тилля Ліндеманна помітили в Києві на Поштовій площі.

Про візит німецького музиканта повідомив активіст Віталій Білецький в Facebook.

Під час несподіваного візиту до Києва Ліндеманн відвідав активістів, які вимагають розірвати договір із забудовником торгового центру і створити музей на Поштовій площі, присвячений знайденим тут старовинним артефактам.

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Фронтмен Rammstein пересувався по місту без охорони, тільки в компанії перекладача і ще одного супроводжуючого.

Мета візиту музиканта в Україну на даний момент невідома.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’являлася інформація про те, що батьком дитини Світлани Лободи є лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн.

Фото: Віталій БілецькийDreamstime.

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