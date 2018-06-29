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Пірс Броснан розповів про найкращого актора на роль Бонда

Пірс Броснан назвав актора, який може стати наступним виконавцем ролі Джеймса Бонда.

Пірс Броснан

Відомий актор Пірс Броснан вважає, що 40-річний актор Том Харді може стати новим Джеймсом Бондом, повідомляє Metro.

– Думаю, що наступним агентом 007 може стати Том Харді. Я безумовно хотів би бачити його в цій ролі. Нам потрібен актор, який може робити все те, що я перерахував, – те, що характеризує Бонда, – сказав Броснан.

Він також заявив, що Деніел Крейг дуже добре виконав роль агента 007.

– Деніел Крейг був неймовірним Джеймсом Бондом. Він має відмінну фізичну форму, він потужний. Дивлячись на нього, ми дійсно вірили, що він може вбити людину, – додав Броснан.

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До слова, у мережі опублікували перший кадр з нового фільму Квентіна Тарантіно, в якому знімаються Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт.

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