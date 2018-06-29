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The Now Now. Gorillaz випустили новий альбом

Британський гурт Gorillaz випустив шостий студійний альбом під назвою The Now Now.

Gorillaz

Новий альбом Gorillaz The Now Now вже доступний для прослуховування в Apple Music, Яндекс.Музиці та Google Play.

Крім лідера та засновника Gorillaz Деймон Албарна, в записі альбому брали участь Джеймс Форд із Simian Mobile Disco, гітарист Джордж Бенсон, репер Снуп Догг і гітарист Blur Грем Коксон.


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До слова, раніше Gorillaz випустили два кліпи на підтримку диска The Now Now – Humility та Hollywood.

Нагадаємо, 25 липня Gorillaz виступить у Києві на фестивалі UPark. Одне з 28 шоу в рамках світового туру The Now Now стане першим живим виступом гурту в Україні.

Фото: Gorillaz

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