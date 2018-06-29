З’явився перший тизер мультсеріалу від творця Сімпсонів

Компанія Netflix опублікувала перший тизер мультсеріалу Розчарування.
Компанія Netflix опублікувала в Youtube перший тизер мультсеріалу Розчарування, над яким працював творець Сімпсонів і Футурами Метт Ґрейнінґ.
Оскільки у Сімпсонах глядачі побачили сьогодення, а у Футурамі – майбутнє, то Розчарування перенесеться у середньовічне королівство під назвою Дрімленд.
Мультсеріал розповість історію принцеси Бін, яка страждає від алкоголізму.
Перший сезон Розчарування вийде 17 серпня.
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До слова, студія 20th Century Fox на своєму каналі в YouTube опублікувала новий трейлер фільму Хижак.
Відео: Netflix
Фото: Netflix
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