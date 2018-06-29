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З’явився перший тизер мультсеріалу від творця Сімпсонів

Компанія Netflix опублікувала перший тизер мультсеріалу Розчарування.

Розчарування

Компанія Netflix опублікувала в Youtube перший тизер мультсеріалу Розчарування, над яким працював творець Сімпсонів і Футурами Метт Ґрейнінґ.

Оскільки у Сімпсонах глядачі побачили сьогодення, а у Футурамі – майбутнє, то Розчарування перенесеться у середньовічне королівство під назвою Дрімленд.

Мультсеріал розповість історію принцеси Бін, яка страждає від алкоголізму.

Перший сезон Розчарування вийде 17 серпня.

Читайте: Названо найкращий серіал року

До слова, студія 20th Century Fox на своєму каналі в YouTube опублікувала новий трейлер фільму Хижак.

Відео: Netflix

Фото: Netflix

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