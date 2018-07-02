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Бейонсе застрягла над сценою під час концерту. Рятували за допомогою драбини

Американська співачка Бейонсе застрягла на підвісній конструкції під час концерту у Варшаві в рамках гастрольного туру On the Run II. Рятувати зірку довелося за допомогою драбини.

Бейонсе

Популярна співачка Бейонсе, яка разом із чоловіком Jay-Z перебуває у гастрольному турі On the Run II, виступила у Варшаві.

Наприкінці концерту підвісна конструкція не опустилася, тому співачка застрягла в декількох метрах над землею.

Аби врятувати Бейонсе, яка була в ботфордах на підборах і чорному боді, вирішили скористатися звичайною драбиною.

Читайте: Бейонсе та Jay-Z зняли кліп у Луврі

До речі, глядачі зняли на відео, як працює сурдоперекладач на концерті репера Емінема.

Фото, відео: DreamstimeRandom Video Serviss

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