Бейонсе застрягла над сценою під час концерту. Рятували за допомогою драбини

Американська співачка Бейонсе застрягла на підвісній конструкції під час концерту у Варшаві в рамках гастрольного туру On the Run II. Рятувати зірку довелося за допомогою драбини.

Популярна співачка Бейонсе, яка разом із чоловіком Jay-Z перебуває у гастрольному турі On the Run II, виступила у Варшаві.

Наприкінці концерту підвісна конструкція не опустилася, тому співачка застрягла в декількох метрах над землею.

Аби врятувати Бейонсе, яка була в ботфордах на підборах і чорному боді, вирішили скористатися звичайною драбиною.

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Фото, відео: Dreamstime, Random Video Serviss