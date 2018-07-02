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Тото Кутуньо екстрено госпіталізований

Відомого італійського співака Тото Кутуньо екстрено госпіталізували. Артист знаходиться в лікарні в Льєжі, в Бельгії.

Тото потрапив до лікарні через проблеми з серцем, повідомляє газета La Repubblica.

Тото Кутуньо мав виступити в суботу в якості почесного гостя на фестивалі італійської пісні в бельгійському місті Серена, але концерт довелося скасувати.

Читайте: Нардепа Пономарьова госпіталізувано з інфарктом – ЗМІ

Стан 74-річного артиста стабільний: він відчув слабкість через спеку.

Раніше Факти ICTV писали, що Дієго Марадону госпіталізували після матчу Чемпіонату світу проти Нігерії.

Фото: Dreamstime.

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