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Гра престолів 8: фінал стане найкривавішим в історії серіалу

Британська актриса Софі Тернер заявила, що заключний сезон Гри престолів стане найкривавішим і емоційним в історії серіалу.

Її слова передає Esquire.

– Це ж Гра престолів. Вона стане ще кривавішою, там буде більше смертей, вона буде емоційніше і напруженіше всіх попередніх частин, — зізналася Тернер.

Актриса додала, що зраділа того, як завершується історія її персонажа, Санси Старк.

– Я завжди відчувала, що вона навчається і пристосовується. І в якийсь момент це повинно було перетворити її в войовницю. Я була дуже задоволена, коли це сталося, і я дуже рада тому, як розгорнулася її сюжетна лінія, — розповіла Тернер.

У червні актор Микола Костер-Вальдау, який зіграв у серіалі Джеймі Ланністер, висловився про фанатську теорії про кінець Гри престолів, згідно з якою його персонаж вбиває свою сестру Серсо. Артист засумнівався, що напруга між героями може перерости у відкрите протистояння, як припускали прихильники

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До речі, у мережі опублікували перший кадр з фільму, в якому знімаються Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт.

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