Син Тіни Тернер застрелився

Крейг Реймонд Тернер покінчив життя самогубством. Старший син співачки Тіни Тернер застрелився на 59-му році життя у власному будинку в Студіо-Сіті, штат Каліфорнія.

Крейг Реймонд Тернер наклав на себе руки. Його тіло виявили після полудня у вівторок, 3 липня, у його будинку в Студіо-Сіті, штат Каліфорнія, повідомляє Variety.

За інформацією видання, старшого сина Тіни Тернер знайшли з самонанесенним вогнепальним пораненням.

Поліція підтвердила його смерть.

До самогубства 59-річний син Тіни Тернер працював агентом із нерухомості в долині Сан-Фернандо.

Він був членом національної асоціації ріелторів і каліфорнійської асоціації ріелторів.

Читайте: Тото Кутуньо екстрено госпіталізований

Біологічним батьком Крейга Реймонда Тернера є музикант Реймонд Хілл.

Незабаром після народження сина Тіна Тернер розлучилася з Хіллом. Через кілька років вона вийшла заміж за Айка Тернера, який усиновив Крейга.

У шлюбі у Тіни та Айка Тернерів з’явився ще один син Рональд.

Раніше на 89-му році життя у Лос-Анджелесі помер батько Майкла Джексона Джозеф.

Фото: Kevin Winter/Getty Images