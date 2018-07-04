PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Син Тіни Тернер застрелився/

Син Тіни Тернер застрелився

Крейг Реймонд Тернер покінчив життя самогубством. Старший син співачки Тіни Тернер застрелився на 59-му році життя у власному будинку в Студіо-Сіті, штат Каліфорнія.

Тіна Тернер

Крейг Реймонд Тернер наклав на себе руки. Його тіло виявили після полудня у вівторок, 3 липня, у його будинку в Студіо-Сіті, штат Каліфорнія, повідомляє Variety.

За інформацією видання, старшого сина Тіни Тернер знайшли з самонанесенним вогнепальним пораненням.

Поліція підтвердила його смерть.

До самогубства 59-річний син Тіни Тернер працював агентом із нерухомості в долині Сан-Фернандо.

Він був членом національної асоціації ріелторів і каліфорнійської асоціації ріелторів.

Читайте: Тото Кутуньо екстрено госпіталізований

Біологічним батьком Крейга Реймонда Тернера є музикант Реймонд Хілл.

Незабаром після народження сина Тіна Тернер розлучилася з Хіллом. Через кілька років вона вийшла заміж за Айка Тернера, який усиновив Крейга.

У шлюбі у Тіни та Айка Тернерів з’явився ще один син Рональд.

Раніше на 89-му році життя у Лос-Анджелесі помер батько Майкла Джексона Джозеф.

Фото: Kevin Winter/Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

В'язниця
Груповий смертельний випадок: у колонії “ЛНР” загинули ув’язнені
На Київщині двоє хлопчиків потонули в річці Рось
З’їхали з бетону в річку. На Київщині потонули двоє 7-річних хлопчиків
Помер батько Майкла Джексона
Тіло британського репера викинуло на берег океану
Дві дитини померли від спеки у замкнутій машині
15 випадків, коли селфі обернулися трагедією
15 випадків, коли селфі обернулися трагедією
Sophie Gradon
Британську королеву краси Софі Градон знайшли мертвою
Вбивство у банку РФ: знайдено мертвого інкасатора з пістолетом у руці
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка