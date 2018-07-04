В Ізраїля можуть забрати Євробачення 2019: Нетту звинуватили у плагіаті

Компанія Universal Music звинуватила переможницю Євробачення-2018 у плагіаті на хіт Seven Nation Army групи The White Stripes.

Компанія відправила творцям пісні Toy, з якою Нетта Барзілай перемогла в конкурсі, Дорону Медлі і Ставу Бегуру попереджувальний лист, в якому стверджується, що пісня є плагіатом хіта Seven Nation Army групи The White Stripes, повідомляє Walla!

В Universal Music вважають, що ритм і гармонія пісні Toy дуже нагадують пісню американської рок-групи.

Якщо плагіат буде доведений, то Ізраїль втратить право на проведення конкурсу в наступному році.

Однак, на думку юристів і музикантів, сторони конфлікту досягнуть компромісу, і в 2019 Євробачення пройде в Ізраїлі.

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– Ми були здивовані тим, що отримали такий лист, і ми подбаємо про це, і я вважаю, що в найближчі два тижні проблема буде вирішена найкращим чином для кожної із сторін, – заявив один з творців пісні Дорон Медлі.

Раніше Факти ICTV писали, що ізраїльська актриса і модель Галь Гадот отримала офіційну пропозицію стати ведучою пісенного конкурсу Євробачення 2019.

Відео: Евровидение, XL Recordings

Фото: nettabarzi