Учасники гурту MOZGI стали героями літнього номеру журналу XXL.

У літньому номері журналу XXL хлопці з гурту MOZGI влаштували вологу пляжну тусу біля басейну в компанії двох прекрасних дівчат.

Крім того, музиканти поділилися секретами створення крутих вечірок і розповіли, як впоратися з “виносом мозку”, пише XXL.



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XXL

XXL XXL Гурт MOZGI розважається біля басейну з оголеними білявками / 8 фотографий

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До слова, темою літнього номеру XXL стали здорове тіло й здоровий дух. Головним персонажем “здорового” номеру став актор Деніел Дей-Льюїс, який демонструє здорову незалежність від успіхів своїх фільмів.

Фанатам спорту сподобається історія Віталія Кличка, присвячена його включенню в Зал слави боксу. А ще добірка “нездорових” воротарських помилок, навіяна жахливою грою воротаря Ліверпуля в фіналі Ліги чемпіонів.

Крім цього, на читачів чекає добірка розумних девайсів для здоров’я і перелік фестивалів, де можна круто розважитися.

До речі, російський гурт Кровосток не виступить на Atlas Weekend 2018. Музиканти скасували виступ на фестивалі через зламану ногу фронтмена.