Кровосток скасували виступ на Atlas Weekend

Російський реп-гурт Кровосток не виступить 7 липня на фестивалі Atlas Weekend 2018, оскільки фронтмен гурту Антон Черняк зламав ногу.

Про скасування виступу гурту Кровосток на Atlas Weekend 2018 стало відомо у четвер, 5 липня.

– Друзі, на жаль, ми змушені повідомити про те, що виступ гурту Кровосток на Atlas Weekend переноситься на наступний рік через причини, що не залежать від організаторів фестивалю, – йдеться на сторінці фестивалю у Facebook.

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Фронтмен гурту Шило (Антон Черняк) зламав ногу, тому гурт не зможе бути присутнім у Києві.

Однак музикант звернувся до шанувальників на відео та побажав добре провести час на фестивалі.

До слова, раніше британський співак Tom Odell скасував виступ на Atlas Weekend 2018 через причини, пов’язані з особливостями його професійної кар’єри. Виступ музиканта перенесли на наступний рік.

Фото: Кровосток