﻿Всесвітній день бікіні: Дорофеєва та Кардашян показали як святкувати (ГОЛОСУВАННЯ)

Сьогодні відзначається Всесвітній день бікіні. 5 липня 1946 французький інженер Луї Реар (Louis Reard) представив світу перший міні-купальник, названий їм бікіні. Цей день вважається днем народження бікіні.
Історія бікіні
72 роки тому на показі у Парижі дизайнер Луї Реар уперше представив модницям всього світу новий купальник.
Прикрита двома вузькими смужками тканини на подіум вийшла професійна стриптизерка Мішлен Бернардіні – вона єдина хто на це наважився. Професійних моделей, вмовити так і не вдалось.Читайте: Як обрати купальник: топ-10 трендів літа 2018
Новий пляжний костюм, до того він був цільним і закритим, не випадково назвали бікіні. Це маленький кораловий острів, на якому днями США випробували ядерну бомбу. Про це писали всі газети! Купальник бікіні і справді став ядерною бомбою у світі моди.
Спочатку його жорстко розкритикувала цензура, бікіні назвали ляпасом суспільному смаку і негайно заборонили на пляжах. Та все змінив фільм зі спокусливою Бріджит Бардо, яка знялася у бікіні. Після культової стрічки І Бог створив жінку пляжі Італії та Франції масово заполонили модниці у надвідкритих купальниках, які носять і донині.
Нові тенденції
Останнім часом особливо популярним стає перевернуте бікіні. Такий спосіб зав’язки купальника стане в нагоді тим, хто хоче трішки збільшити свої груди.
Факти ICTV пропонують вам проголосувати, кому із знаменитостей бікіні найбільше до лиця.
Раніше Факти ICTV писали, що бразильська гімнастка Джейд Барбоса підкорила своїх підписників новим фото у купальнику з великим вирізом.
Фото: polyakovamusic, hoskelsa, emrata, britneyspears, kimkardashian, kamenskux, bikinitropical, dreamstime.