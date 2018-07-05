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﻿Всесвітній день бікіні: Дорофеєва та Кардашян показали як святкувати (ГОЛОСУВАННЯ)

Сьогодні відзначається Всесвітній день бікіні. 5 липня 1946 французький інженер Луї Реар (Louis Reard) представив світу перший міні-купальник, названий їм бікіні. Цей день вважається днем народження бікіні.

Історія бікіні

72 роки тому на показі у Парижі дизайнер Луї Реар уперше представив модницям всього світу новий купальник.

Прикрита двома вузькими смужками тканини на подіум вийшла професійна стриптизерка Мішлен Бернардіні – вона єдина хто на це наважився. Професійних моделей, вмовити так і не вдалось.

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Новий пляжний костюм, до того він був цільним і закритим, не випадково назвали бікіні. Це маленький кораловий острів, на якому днями США випробували ядерну бомбу. Про це писали всі газети! Купальник бікіні і справді став ядерною бомбою у світі моди.

Спочатку його жорстко розкритикувала цензура, бікіні назвали ляпасом суспільному смаку і негайно заборонили на пляжах. Та все змінив фільм зі спокусливою Бріджит Бардо, яка знялася у бікіні. Після культової стрічки І Бог створив жінку пляжі Італії та Франції масово заполонили модниці у надвідкритих купальниках, які носять і донині.

Нові тенденції

Останнім часом особливо популярним стає перевернуте бікіні. Такий спосіб зав’язки купальника стане в нагоді тим, хто хоче трішки збільшити свої груди.

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﻿Всесвітній день бікіні: Дорофеєва та Кардашян показали як святкувати (ГОЛОСУВАННЯ) / 3 фотографии

Факти ICTV пропонують вам проголосувати, кому із знаменитостей бікіні найбільше до лиця.

Раніше Факти ICTV писали, що бразильська гімнастка Джейд Барбоса підкорила своїх підписників новим фото у купальнику з великим вирізом.

Фото: polyakovamusic, hoskelsa, emratabritneyspears, kimkardashiankamenskux,  bikinitropicaldreamstime.

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