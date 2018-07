Куди піти на вихідних у Києві: 5 подій вікенду

Липневий вікенд в Києві порадує жителів столиці концертами і театральними виставами.

Кияни зможуть відвідати найбільший фестиваль Східної Європи Atlas Weekend 2018. В суботу та неділю виступлять зірки світового масштабу і це буде закриттям тижневого музичного свята.

Також можна відправитися в Новий український театр на виставу Ото була весна або послухати італійську, кубинську та мексиканську музику у Кінопанорамі.

Atlas Weekend 2018

ВДНГ

7-8 липня, 14.00

Вартість: 1500 – 5000 грн.

Минулого року Atlas Weekend став справжнім місцем паломництва шанувальників якісної музики і поціновувачів душевного відпочинку. За 5 днів фестивалю на 8 сцен виходили 200 учасників, серед яких були топові артисти України і справжні легенди світового рівня: The Prodigy, RÖYKSOPP, Kasabian, Nothing but Thieves, Alex Clare, Джон Newman Three Days Grace, Бумбокс, The Hardkiss, Monatik, Brainstorm, Noize MC та багато інших.

Цього року фестиваль розпочався 3 липня. До кінця залишилося ще 2 дні. На вихідних виступлять Placebo, The Chemical Brothers, Луна та багато інших виконавців.

ManSound

Фото: wz.lviv.ua

6 липня, 17.00

Український Дім

Вартість: 299 грн

Український вокальний гурт ManSound відомий своїм фірмовим акапельним звучанням на весь світ. Вокальний оркестр, як ще називають ManSound — це шість голосів, знайомих сотням тисяч шанувальників: тенори Володимир Сухін, Вілен Кільченко, Юрій Роменський, Сергій Харченко, баритон В’ячеслав Рубель і бас Рубен Толмачов. Золотий фонд їх величезного репертуару — аранжування найкращої музики світу в різних стилях і жанрах, від Баха до Стіві Вандера, від українських народних пісень до джазових стандартів.

Великий ювілейний концерт ManSound — це унікальна колекція як вже фірмових, так і зовсім нових композицій, які колектив підготував спеціально на честь події. До шоу ManSound приєднаються й зоряні колеги, разом з гуртом виконають свої хіти у стилі а капела.

Bеsame mucho

Фото: rr-studios.com

6 липня, 19.30

Кінопанорама

Вартість: 120 – 400 грн

Найвідоміші хіти італійської, кубинської і мексиканської музики та нова програма Besame Mucho (Tu vuo fa l`Americano) від колективу Franckyjazz. Частина пісень представлена ​​в нестандартній, джазовій обробці, а ключовим визначенням стилю програми стає майстерне переплетіння кількох культур: як мелодики італійської мови з інтонаціями американського джазу в композиції Tu vuo fa l`Americano, так і англійської мови в супроводі ритмів латини в пісні Sway.

Tu vuo fa l`Americano – легендарні композиції з репертуару Dalida і Toto Cutugno, музика, що звучала в італійському кіно в 50-60-ті роки в джазовій обробці, в поєднанні з хітами з репертуару Nat King Cole і Діна Мартіна, здатні стати основою цілої серії концертів під назвою Mafia Jazz або Jazz, Slow & Cha-cha-cha.

Hit Music Summer 2018

Фото: Facebook

8 липня, 20.00

Freedom

Вартість: 100 – 300 грн

Одна з найгучніших подій цього літа, під час якої на сцені зустрінуться більше ніж 25 артистів. Кожен з них представить публіці свої нові пісні та звичайно не забуде і про хіти. Ціль вечора — зібрати разом зірок шоу-бізнесу, музичних продюсерів, акторів, телеведучих та медійних персон, які стануть свідками яскравого шоу, призваного подарувати незабутню атмосферу безтурботного літа.

Ото була весна

Фото: Facebook

8 липня, 19.00

Новий український театр, Верхня сцена

Вартість: 200 грн

Вистава, що створена за однією з найкращих українських п’єс 19 сторіччя, сучасною мовою розповідає про одвічний та нескінченний пошук людиною своєї долі.

Ото була весна — це сучасна, жива історія, під час якої звичайні хлопці і дівчата, яких можна зустріти на вулиці й сьогодні, та ті, яких можна було зустріти сто років тому, нічим не відрізняються один від одного. Адже коли мова йде про справжні почуття, про пристрасть, що затьмарює розум, про любовний трикутник, з якого майже неможливо знайти вихід, та кохання, про яке неможливо забути, часу не існує.

