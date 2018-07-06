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Макс Барських роздягнув дівчину та анонсував новий трек

Популярний український співак Макс Барських здивував новим образом і засвітив назву майбутнього треку Полураздета.

На сторінці Макса Барських в Instagram з’явилися перші спойлери нового досить відвертого образу співака, зняті на Polaroid.

Публікацію супроводжують хештеги #влітку #полураздета.

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Макс Барських роздягнув дівчину та анонсував новий трек / 4 фотографии

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– Танцюй зі мною, нам далеко до світанку. Я сам не свій, коли ти напівроздягнена. Хочу тебе і нехай ми незнайомі, я довго чекав на цю ніч, – пише Макс Барських.

До слова, останній концерт Макса Барських на Ібіці закінчився викликом поліції і штрафом.

Фото, відео: Прес-служба Макса Барських

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