Всесвітній день поцілунку відзначають щорічно 6 липня. Незважаючи на те, що свято неофіційне, воно досить популярне в більш ніж 60 країнах світу.

Поцілунок здавна вважали одним із проявів любові. Однак у сучасному світі знаменитості часто використовують його як незамінний інструмент піару.

Факти ICTV зібрали найяскравіші та найскандальніші поцілунки зірок, які довго не сходили з уст шанувальників.

У грудні 2016 року на сцені музичної церемонії M1 Music Awards Каменських і Дорофеєва поцілувалися під час спільного номеру.

Глядачі та артисти в залі були шоковані таким вчинком, а користувачі мережі миттєво назвали поцілунок кращим моментом церемонії.

Потап і Позитив

Схоже, витівка Каменських і Дорофеєвої не пройшла безслідно – колеги дівчат відповіли тим же.

У мережі з’явилося фото, на якому Потап цілується з Позитивом – солістом гурту Время и Стекло.

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) Фев 23 2017 в 11:34 PST

Мадонна та Дрейк

На популярному музичному фестивалі Coachella-2015 США відзначилася співачка Мадонна.

Артистка вирішила привернути до себе увагу і під час спільного виступу з репером Дрейком пристрасно його поцілувала.

Після подібних “ніжностей” музикант скривився, а шанувальники розкритикували Мадонну за необдуманий вчинок.

Наталя Могилевська та Ірина Білик

У квітні 2015 року під час ювілейного концерту Ірини Білик Наталія Могилевська прямо на сцені поцілувала артистку в губи та зізналася їй у коханні.

Тоді поцілунок співачок став сенсацією вечора.

Фото: viva.ua

Пізніше свій скандальний поцілунок Могилевська та Білик повторили на зйомках шоу Інтуїція.

Фото: superintuitsiya.novy.tv

Брітні Спірс, Мадонна та Крістіна Агілера

У 2003 році поцілунок цього тріо на музичній премії MTV наробив у шоу-бізнесі багато шуму.

Під час спільного виконання пісні Like a Virgin Мадонна поцілувала Брітні, а потім і Крістіну.

На той момент ці три виконавиці були найпопулярнішими жінками у світі музики.

До слова, Брітні та Агілері тоді було трохи за 20, в той час як Мадонні – 45 років.

Анджеліна Джолі і Джеймс Хейвен

У 2000 році Анджеліна Джолі опинилася в центрі скандалу через поцілунок зі своїм братом – Джеймсом Хейвеном. У його компанії актриса прийшла на церемонію вручення Оскара.

Після оголошення про перемогу Джолі в номінації Найкраща актриса другого плану, вона не змогла стримати емоцій і пристрасно поцілувала брата в губи, а потім зізналася йому в любові.

Едріан Броуді та Холлі Беррі

У 2003 році церемонія Оскара теж відзначилася яскравим і несподіваним поцілунком.

Цього разу в центрі уваги опинилися актор Едріан Броуді, який отримав Оскар у номінації Найкращий актор, і ведуча на врученні нагород Холлі Беррі.

Зірка кіно настільки зрадів перемозі, що коли підійшов забирати нагороду, подарував ведучій довгий чуттєвий поцілунок.