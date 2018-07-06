Всесвітній день поцілунку відзначають щорічно 6 липня. Незважаючи на те, що свято неофіційне, воно досить популярне в більш ніж 60 країнах світу.
Поцілунок здавна вважали одним із проявів любові. Однак у сучасному світі знаменитості часто використовують його як незамінний інструмент піару.
Факти ICTV зібрали найяскравіші та найскандальніші поцілунки зірок, які довго не сходили з уст шанувальників.
Настя Каменських і Надя Дорофеєва
У грудні 2016 року на сцені музичної церемонії M1 Music Awards Каменських і Дорофеєва поцілувалися під час спільного номеру.
Глядачі та артисти в залі були шоковані таким вчинком, а користувачі мережі миттєво назвали поцілунок кращим моментом церемонії.
Потап і Позитив
Схоже, витівка Каменських і Дорофеєвої не пройшла безслідно – колеги дівчат відповіли тим же.
У мережі з’явилося фото, на якому Потап цілується з Позитивом – солістом гурту Время и Стекло.
Мадонна та Дрейк
На популярному музичному фестивалі Coachella-2015 США відзначилася співачка Мадонна.
Артистка вирішила привернути до себе увагу і під час спільного виступу з репером Дрейком пристрасно його поцілувала.
Після подібних “ніжностей” музикант скривився, а шанувальники розкритикували Мадонну за необдуманий вчинок.
Наталя Могилевська та Ірина Білик
У квітні 2015 року під час ювілейного концерту Ірини Білик Наталія Могилевська прямо на сцені поцілувала артистку в губи та зізналася їй у коханні.
Тоді поцілунок співачок став сенсацією вечора.
Фото: viva.ua
Пізніше свій скандальний поцілунок Могилевська та Білик повторили на зйомках шоу Інтуїція.
Фото: superintuitsiya.novy.tv
Брітні Спірс, Мадонна та Крістіна Агілера
У 2003 році поцілунок цього тріо на музичній премії MTV наробив у шоу-бізнесі багато шуму.
Під час спільного виконання пісні Like a Virgin Мадонна поцілувала Брітні, а потім і Крістіну.
На той момент ці три виконавиці були найпопулярнішими жінками у світі музики.
До слова, Брітні та Агілері тоді було трохи за 20, в той час як Мадонні – 45 років.
Анджеліна Джолі і Джеймс Хейвен
У 2000 році Анджеліна Джолі опинилася в центрі скандалу через поцілунок зі своїм братом – Джеймсом Хейвеном. У його компанії актриса прийшла на церемонію вручення Оскара.
Після оголошення про перемогу Джолі в номінації Найкраща актриса другого плану, вона не змогла стримати емоцій і пристрасно поцілувала брата в губи, а потім зізналася йому в любові.
Едріан Броуді та Холлі Беррі
У 2003 році церемонія Оскара теж відзначилася яскравим і несподіваним поцілунком.
Цього разу в центрі уваги опинилися актор Едріан Броуді, який отримав Оскар у номінації Найкращий актор, і ведуча на врученні нагород Холлі Беррі.
Зірка кіно настільки зрадів перемозі, що коли підійшов забирати нагороду, подарував ведучій довгий чуттєвий поцілунок.
Рассел Бренд і Джейсон Сігал
Ще будучи нареченим Кеті Перрі, Рассел Бренд встиг відзначитися поцілунком з актором Джейсоном Сігалом.
У 2010 році на одному із заходів, присвяченому жертвам землетрусу на Гаїті, дві зірки почали пристрасно цілуватися на очах у мільйонів.
Уілл Феррелл і Саша Барон Коен
Мабуть, один із найбільш пам’ятних зіркових поцілунків. Це сталося в 2007 році на церемонії MTV Movie Awards.
Уілла Феррелла та Сашу Барона Коена оголосили переможцями в номінації Найкращий поцілунок (фільм Talladega Nights).
На сцені гумор акторів плавно перейшов у поцілунок, який закінчився на підлозі.
Ми також писали про те, як цілуються різні знаки зодіаку.
Відео, фото: Интересное, ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ, BitchVEV0, zaincruise, Oscars, ival555, Non-Boring News, nadyadorofeeva, viva.ua, superintuitsiya.novy.tv, Frank Micelotta/Getty Images