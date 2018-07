Розклад на 6 липня Atlas Weekend 2018

6 липня у Києві пройде четвертий день музичного фестивалю Atlas Weekend 2018.

Сьогодні на Atlas Weekend 2018 виступлять Сергій Бабкін, The Elephants, The Maneken, Kadebostany, Dakh Daughters, Dakha Brakha та інші.

Хедлайнером четвертого дня фестивалю стане британський музикант Benjamin Clementine.

Артист має два альбоми та кілька хітів, які зводять з розуму меломанів по всьому світу. Крім того, Benjamin Clementine – володар премії Mercury Prize.

До речі, це не перший візит музиканта в Україну. В листопаді 2017-го він вже виступав у Києві.

У Києві стартував Atlas Weekend 2018. Чи збираєтесь відвідати фестиваль? Так, придбали квитки на увесь вікенд

В жодному разі

Відвідаю виступи в один із днів

Краще сходжу у нічний клуб Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Читайте: Atlas Weekend 2018: розклад фестивалю

Повний розклад виступів на 6 липня Факти ICTV публікують у зручному форматі.

Факти ICTV також пропонують згадати, як пройшов третій день Atlas Weekend 2018. На головній сцені виступили Atomic Simao Kadnay та Pianoboy.

Згодом українську публіку зачарувала LP. Її хіти Someday, Other People та Lost on you хором співав увесь натовп.

Фото: Atlas Weekend