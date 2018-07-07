Драйв, емоції і невичерпний світ музики: 4-й день Atlas Weekend

Вчора, 6 липня, на ВДНГ пройшов четвертий день музичного фестивалю Atlas Weekend 2018. Хто дивував і дарував бурю емоцій публіці своїми композиціями – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

6 липня на Atlas Weekend 2018 виступили Сергій Бабкін, The Elephants, The Maneken, Kadebostany, Dakh Daughters, Dakha Brakha та багато інших популярних виконавців.

Хедлайнером четвертого дня фестивалю став британський музикант Benjamin Clementine.

Артист має два альбоми та кілька хітів, які зводять з розуму меломанів по всьому світу. Крім того, Benjamin Clementine – володар премії Mercury Prize.

Читайте: Atlas Weekend 2018: розклад фестивалю

Публикация от Tanya (@tetiana_antonova) 6 Июл 2018 в 2:44 PDT

Шанувальники в захваті від четвертого дня музичного фестивалю, публікують фото і відео з Атласу та розповідають про свої шалені емоції.

До речі, група Кровосток скасувала свій виступ в суботу через перелом ноги у вокаліста. Музиканти пообіцяли, як і Tom Odell, взяти участь у фестивалі наступного року.

Факти ICTV також пропонують подивитися, як пройшов третій день Atlas Weekend 2018.