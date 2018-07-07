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Вперше чарт кліпів YouTube очолила україномовна пісня

Пісня гурту KAZKA Плакала стала лідером чарту кліпів в українському сегменті YouTube.

Рейтинг відповідного чарту можна знайти на YouTube.

До слова, трек Плакала був завантажений на YouTube 17 травня цього року. За 6 тижнів кліп зміг піднятися з 59 на 1-го місце. Вже з другого тижня пісня піднялася на 53 позиції.

Станом 7 липня ролик з піснею Плакала набрал 9,6 млн переглядів.

До слова, відео Плакала, змогло обігнати хіт SuperSTAR від Loboda, і кліп групи Время и стекло на пісню E,boy.

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Нагадаємо, вчора, 6 липня, на ВДНГ пройшов четвертий день музичного фестивалю Atlas Weekend 2018. Хто дивував і дарував бурю емоцій публіці своїми композиціями – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: KAZKA

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