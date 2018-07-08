The Chemical Brothers і Бумбокс. Як пройшов п’ятий день Atlas Weekend 2018

Вчора, 7 липня, на ВДНГ пройшов п’ятий день музичного фестивалю Atlas Weekend 2018. Хто виступав для українців, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

7 липня на Atlas Weekend 2018 виступили Epolets, Бумбокс, Brunettes Shoot Blondes, Артем Пивоваров, Луна, Пошлая Молли, O.Torvald, Yarmak та інші.

Російський гурт Кровосток скасував виступ на фестивалі через те, що фронтмен зламав ногу. Музиканти пообіцяли приїхати на Atlas Weekend 2019.

Під час виступу гурту Бумбокс соліст Андрій Хливнюк згадав зі сцени про незаконно ув’язненого в РФ режисера Олега Сенцова.

Музикант нагадав, що Сенцов голодує уже 55 днів і попросив розповісти про історію політв’язня тим, хто не знає про процес. Під час виступу гурту на сцені було фото Сенцова.

Хедлайнером п’ятого дня фестивалю став британський гурт The Chemical Brothers.

За час існування колективу вдалося зібрати чимало музичних премій – Grammy в номінації Найкращий альтернативний альбом, MTV Europe Music Award у номінації Найкращий електронний проект, кінонагорода MTV за найкращу пісню з фільму (трек Let Forever Be у фільмі Матриця) та інші.

Факти ICTV також пропонують згадати, як пройшов четвертий день Atlas Weekend 2018.

Фото, відео: Atlas Weekend