Канадський співак Джастін Бібер зробив своїй коханій американській супермоделі Хейлі Болдуін пропозицію під час вечірки на Багамах.

Хейлі Болдуін сказала “Так!”.

24-річний Джастін Бібер і 21-річна Хейлі, дочка актора Стівена Болдуіна, побралися минулої суботи, полетівши з Нью-Йорка відпочивати в Бейкерс-Бей, повідомляє BBC.

На вечірці охорона Джастіна змусила всіх присутніх заховати телефони, оскільки “має статися щось важливе”.

Про перстень Бібер подбав заздалегідь, замовивши його у ювелірів в Нью-Йорку.

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За сина вже пораділи його батьки. Батько Джастіна Джеремі Бібер опублікував у своєму Instagram знімок сина і написав, що він дуже ним пишається.

– Сказати, що я гордий, – нічого не сказати. В очікуванні наступної життєвої глави, – написав він.

А мама Бібера Патті Маллетт кілька разів написала слово “Любов” у своєму Twitter.

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Хейлі Болдуін заручилася з Джастіном Бібером / 7 фотографий

До слова, Джастін Бібер і Хейлі Болдуін знайомі вже багато років. Їх дружні стосунки переросли у щось більше майже чотири роки тому.

Однак два роки тому вони все ж розлучилися. Як заявляла Хейлі, вони обидва зрозуміли, що їм краще бути просто друзями. Проте зовсім нещодавно вони дали своїм стосункам другий шанс.

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Фото: Instagram, Popcornnews