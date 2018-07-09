PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Хейлі Болдуін заручилася з Джастіном Бібером/

Хейлі Болдуін заручилася з Джастіном Бібером

Канадський співак Джастін Бібер зробив своїй коханій американській супермоделі Хейлі Болдуін пропозицію під час вечірки на Багамах.

Хейлі Болдуін сказала “Так!”.

24-річний Джастін Бібер і 21-річна Хейлі, дочка актора Стівена Болдуіна, побралися минулої суботи, полетівши з Нью-Йорка відпочивати в Бейкерс-Бей, повідомляє BBC.

На вечірці охорона Джастіна змусила всіх присутніх заховати телефони, оскільки “має статися щось важливе”.

Про перстень Бібер подбав заздалегідь, замовивши його у ювелірів в Нью-Йорку.

Читайте: Джастін Бібер врятував жінку на вечірці, побивши кривдника

ÐÐ¶Ð°ÑÑÐ¸Ð½ ÐÐ¸Ð±ÐµÑ Ð¸ Ð¥ÐµÐ¹Ð»Ð¸ ÐÐ¾Ð»Ð´ÑÐ¸Ð½ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð»Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ

За сина вже пораділи його батьки. Батько Джастіна Джеремі Бібер опублікував у своєму Instagram знімок сина і написав, що він дуже ним пишається.

Сказати, що я гордий, – нічого не сказати. В очікуванні наступної життєвої глави, – написав він.

@justinbieber Proud is an understatement! Excited for the next chapter!

Публикация от Jeremy Bieber (@jeremybieber)

А мама Бібера Патті Маллетт кілька разів написала слово “Любов” у своєму Twitter.

Ми зібрали також, що постить модель Хейлі Болдуін в Instagram.

image image image image image image image
Хейлі Болдуін заручилася з Джастіном Бібером / 7 фотографий

До слова, Джастін Бібер і Хейлі Болдуін знайомі вже багато років. Їх дружні стосунки переросли у щось більше майже чотири роки тому.

Однак два роки тому вони все ж розлучилися. Як заявляла Хейлі, вони обидва зрозуміли, що їм краще бути просто друзями. Проте зовсім нещодавно вони дали своїм стосункам другий шанс.

Нагадаємо, як український гімнастці зробили пропозицію на матчі НБА.

Фото Instagram, Popcornnews

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка