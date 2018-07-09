Я Україну не зраджу – топ-5 цитат Ахеджакової про нашу країну

Сьогодні відома російська артистка Лія Ахеджакова відзначає своє 80-річчя. Факти ICTV зібрали 5 найцікавіших цитат про Україну.

Про рішення України йти в ЄС

– Може, я неправильно зрозуміла, але Україна хоче йти до Євросоюзу… Вони втікають від нас, як від чуми, і раді торохнути від нас, аби в іншу сторону. Це часто буває в Україні. Правда, у великих містах “москалів” не б’ють, але на Західній Україні за те, що я розмовляла по-російськи, за мною гнався з величезним батогом пастух, і якби він мене їм перетягнув, то я б зараз тут не сиділа… Але вони не хочуть нас категорично. І в Європу вони хочуть, тільки щоб цього “великого брата” в житті не було. А подивіться на їх барикади, це ж диво архітектури і зодчества. Я захоплююся ними до сліз, але те, що вони мене не хочуть, я повинна усвідомлювати.

Про підтримку України



– Нехай ображають, нехай кидають в мене каміння, але я особисто Україну не зраджу! Ні в якому разі, навіть якщо мене будуть так жорстоко ображати і принижувати.

Про Сенцова

– Мені здається, що всі повинні подавати свій голос в тій якості, в якій зможуть. Тому що сьогодні – Сенцов, а завтра – будь-хто з нас. Друзі мої, давайте всі кричати в силу своїх можливостей. Давайте будемо екстремальними у захисті невинних і в захисті тих, кого ми любимо.

Про відносини Росії з Україною

– Наші відносини з Україною зайшли в таку д***, що звідти вже ніхто не вийде ніколи. Ми повинні зрозуміти – ось нове слово – хайп. Без телевізора, без інтернету хайп не виходить. Можете вважати, що це дурість, але я вважаю, що в такій страшній справі (Це необхідно. – Ред.) Сенцов – це не просто Сенцов, це ще й те, що трапилося у нас з Україною, і половина Росії підтримує це, і готові за хорошу зарплату поїхати вбивати людей на Донбас.

Про Крим

– Мене це так ранить, коли люди, мною шалено шановні, і я завжди знаходила з ними якийсь згоду, і з якими я разом виходжу на сцену, раптом озвіріли: Крим наш! Наш російський Крим! Мене це так ранить! Не хочеться в це лізти. Я тільки знаю, що він уже не наш. І те, що ми туди влізли, ми завдали нашій економіці якоїсь величезної шкоди, і ми взагалі наробили таких справ…

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До слова, відома російська артистка Лія Ахеджакова закликала колег домогтися звільнення Олега Сенцова.