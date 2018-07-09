PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Збірну РФ підтримували в Україні - Сєдокова зганьбилася на РосТБ/

Збірну РФ підтримували в Україні – Сєдокова зганьбилася на РосТБ

Українська співачка Анна Сєдокова заявила, що збірну Росії з футболу підтримували в Києві та Одесі.

Анна Сєдокова

Українська співачка Анна Сєдокова в ефірі РосТБ сказала, що російську збірну з футболу підтримували у Києві та Одесі, написав користувач valeriykorsunskyy в Instagram.

– Я просто хочу зараз сказати дуже важливу річ. Я тільки вночі прилетіла з Одеси, а перед цим – з Києва. Кожен, кого я зустрічала на вулиці, всі говорили, всі підтримували збірну Росії, – каже Сєдокова.

Така заява співачки викликала негативну реакцію у багатьох користувачів мережі.

– Прямо не цікаво. А очі вгору запускає, текст згадує… Ходжу я по вулицях Києва й Одеси з ранку до вечора, і всі мені прямо в обличчя кричать: я підтримую збірну Росії, – пишуть у коментарях до відео.

Читайте: ЛГБТ-активісти під час ЧС обійшли заборону гей-пропаганди у Росії

До слова, збірна Хорватії в 1/4 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Росії і вийшла до півфіналу.

Фото: valeriykorsunskyy (Скріншот)

Відео: valeriykorsunskyy

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Сєдокова отримала престижну нагороду у РФ
седокова
Сєдокова перестала спілкуватися з матір’ю через надмірну опіку
седокова
У Сєдокової відібрали доньку і хочуть позбавити батьківських прав
Ані Лорак
Муз-ТВ 2018: за премію боротимуться 9 українських артистів (СПИСОК)
Сєдокову запідозрили у четвертій вагітності
седокова
Сєдокова показала глибоке декольте в сукні на шнурівці
Тварини зірок
Тварини зірок. Знайди господаря за фото! – ТЕСТ
Українські зірки без макіяжу: хто гарніша? (ГОЛОСУВАННЯ)
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка