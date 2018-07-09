Збірну РФ підтримували в Україні – Сєдокова зганьбилася на РосТБ

Українська співачка Анна Сєдокова заявила, що збірну Росії з футболу підтримували в Києві та Одесі.

Українська співачка Анна Сєдокова в ефірі РосТБ сказала, що російську збірну з футболу підтримували у Києві та Одесі, написав користувач valeriykorsunskyy в Instagram.

– Я просто хочу зараз сказати дуже важливу річ. Я тільки вночі прилетіла з Одеси, а перед цим – з Києва. Кожен, кого я зустрічала на вулиці, всі говорили, всі підтримували збірну Росії, – каже Сєдокова.

Така заява співачки викликала негативну реакцію у багатьох користувачів мережі.

– Прямо не цікаво. А очі вгору запускає, текст згадує… Ходжу я по вулицях Києва й Одеси з ранку до вечора, і всі мені прямо в обличчя кричать: я підтримую збірну Росії, – пишуть у коментарях до відео.

Публикация от VLR (@valeriykorsunskyy) 7 Июл 2018 в 2:39 PDT

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До слова, збірна Хорватії в 1/4 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Росії і вийшла до півфіналу.

Фото: valeriykorsunskyy (Скріншот)

Відео: valeriykorsunskyy