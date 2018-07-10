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Був п’яний і викрикував образи: Деппа звинуватили у побитті

Член знімальної групи Грег Брукс подав позов проти американського актора Джонні Деппа, який двічі його вдарив під час зйомок в Лос-Анджелесі в квітні 2017 року.

джонни депп

Про це повідомляє Associated Press.

Грег Брукс разом з Деппом брав участь у роботі над фільмом про вбивство виконавця хіп-хопу The Notorious B. I. G.

За його словами, Депп двічі його вдарив під час зйомок в Лос-Анджелесі в квітні 2017 року, а після того, як потерпілий пообіцяв не звертатися до суду у зв’язку з інцидентом, його звільнили.

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Брукс зазначив, що під час інциденту Депп перебував у стані алкогольного сп’яніння, викрикував образи, а потім двічі вдарив його в грудну клітку. Після цього втрутилися охоронці Деппа і повели його.

Раніше Джонні Депп зробив татуювання з образою екс-дружини Ембер Херд.

Фото: Getty Images.

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