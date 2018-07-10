PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ / Гра престолів - зйомки останнього сезону завершили/

Гра престолів – зйомки останнього сезону завершили

У мережі заявили про завершення зйомок останнього сезону популярного серіалу Гра престолів.

Актор Кіт Герінґтон, який грає роль Джона Сноу у серіалі Гра престолів, повідомив в Instagram про закінчення зйомок.

– Гра престолів офіційно закінчила зйомки, – написав Герінґтон.

Восьмий сезон серіалу повинен вийти у 2019 році і складатиметься з шести епізодів.

За словами актриси Софі Тернер, фінальний сезон Гри престолів стане найкривавішим в історії серіалу.

Читайте: Фінал Гри престолів: Мейсі Вільямс видала спойлер про долю Арьї Старк

До слова, Джордж Мартін написав книгу Вогонь і кров, в якій розповів, що відбувалося за 300 років до подій, показаних в Грі престолів.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

финал игры престолов
Фінал Гри престолів: Мейсі Вільямс видала спойлер про долю Арьї Старк
Гра престолів 8: фінал стане найкривавішим в історії серіалу
Зірка Гри престолів заявила про завершення зйомок
Сюрприз фанатам Гри престолів. Мартін написав книгу про Таргарієнів
Гра престолів
Фінал Гри престолів: зірка серіалу розповіла про останній епізод
В Україні викладатимуть Гру престолів: у програмі міфи та ритуали
Хто посяде Залізний трон у Грі престолів – фанати розгадали фінал
Зйомки фінального сезону Гри престолів потрапили в мережу
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка