Гра престолів – зйомки останнього сезону завершили

У мережі заявили про завершення зйомок останнього сезону популярного серіалу Гра престолів.

Актор Кіт Герінґтон, який грає роль Джона Сноу у серіалі Гра престолів, повідомив в Instagram про закінчення зйомок.

– Гра престолів офіційно закінчила зйомки, – написав Герінґтон.

Восьмий сезон серіалу повинен вийти у 2019 році і складатиметься з шести епізодів.

За словами актриси Софі Тернер, фінальний сезон Гри престолів стане найкривавішим в історії серіалу.

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До слова, Джордж Мартін написав книгу Вогонь і кров, в якій розповів, що відбувалося за 300 років до подій, показаних в Грі престолів.