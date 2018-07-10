Гра престолів – зйомки останнього сезону завершили

У мережі заявили про завершення зйомок останнього сезону популярного серіалу Гра престолів.
Актор Кіт Герінґтон, який грає роль Джона Сноу у серіалі Гра престолів, повідомив в Instagram про закінчення зйомок.
– Гра престолів офіційно закінчила зйомки, – написав Герінґтон.
Восьмий сезон серіалу повинен вийти у 2019 році і складатиметься з шести епізодів.
За словами актриси Софі Тернер, фінальний сезон Гри престолів стане найкривавішим в історії серіалу.
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До слова, Джордж Мартін написав книгу Вогонь і кров, в якій розповів, що відбувалося за 300 років до подій, показаних в Грі престолів.
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