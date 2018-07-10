Учасник Gorillaz впав зі сцени і потрапив до лікарні

Учасник гурту Gorillaz Del The Funky Homosapien впав зі сцени під час виступу.
Учасник гурту Gorillaz Del The Funky Homosapien під час виступу на фестивалі Roskilde (Німеччина) впав зі сцени і отримав травму, повідомляє BBC.
Це сталося під час того, як гурт виконував популярну пісню Clint Eastwood.
Del The Funky Homosapien доставили до лікарні.
– Дякую всім за любов! Я нормально себе почуваю, трохи побуду в лікарні, але піклування тут відмінне, – повідомив співак у Facebook.
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До слова, британська група Gorillaz випустила шостий студійний альбом під назвою The Now Now.
Фото: Astrid Heltboe (Скріншот)
Відео: Astrid Heltboe
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