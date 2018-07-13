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96-річного Етуша екстрено госпіталізували після відпочинку в Італії

Російського актора театру і кіно Володимира Етуша госпіталізували.

Володимир Етуш

Російського актора театру і кіно Володимира Етуша, який зіграв одну з головних ролей в Кавказькій полонянці, госпіталізували у Москві, повідомляють Дни.ру.

– Стан Володимира Абрамовича стабільний, нормальний. Він знаходиться під наглядом лікарів, – сказав директор театру імені Вахтангова Кирило Крок.

96-річному Етушу стало погано на відпочинку в Італії. Після повернення у Москву, він вирішив перевіритися у лікарів, після чого його госпіталізували.

Актор відомий своїми ролями у фільмах Овод, Кавказька полонянка, 12 стільців.

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До слова, відомого італійського співака Тото Кутуньо екстрено госпіталізували.

Фото: Кавказька полонянка (Скріншот)

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