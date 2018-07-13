MONATIK і Дорофєєва представили трек Глубоко

Українські виконавці MONATIK і Надія Дорофєєва заспівали дуетом пісню Глубоко. Музиканти представили тизер на спільний кліп та опублікували пісню .

Глубоко Монатика і Дорофеєвої послухали вже понад 225 тис. осіб.

Раніше, тизер до кліпу Глубоко зірки одночасно запостили на своїх сторінках в Instagram.

Фанати відзначили, що вже з нетерпінням чекають кліп і впевнені, що пісня Глибоко буде новим хітом.

На сторінці у Наді Дорофєєвої тизер зібрав за 6 годин 192 тис. переглядів, а у MONATIK – 110 тисяч.

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Відомо, що ідея спільного синглу виникла ще на зйомках телепроекту Танці з зірками, а вже під час святкування Нового року Діма представив Наді демо-версію майбутнього хіта.

– Глибоко в душі я завжди знала, що наш дует – це питання часу! І була рада, коли він запропонував спільну роботу. Глубоко – особлива пісня, яка зачепила мене з першої секунди. Вона таємнича, сексуальна, небезпечна, про божевільний потяг, який не зупинити, – розповіла Дорофєєва.

До слова, зйомки кліпу на пісню Глубоко проходили на Лазурному березі Франції. При цьому, дует заявив, що для кожного артиста окремо відеоробота обійшлася не дорожче, ніж зйомки кліпу в Одесі.

Нагадаємо, як тизер нового кліпу Время и Стекло став трендом YouTube. Подивимося, чи чекає така доля кліп Глубоко MONATIK і Дорофеєвої.

Фото: Instagram/nadyadorofeeva