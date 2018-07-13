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В Одесі помітили відомого голлівудського актора

Відомий актор Ерік Робертс прибув до Одеси.

Ерік Робертс

Старший брат Джулії Робертс, відомий актор Ерік Робертс приїхав на 9-й Одеський міжнародний кінофестиваль, повідомляє УНІАН.

Американський актор стане почесним гостем фестивалю.

Ерік Робертс номінувався на премію Оскар та Золотий глобус за роль у фільмі Потяг-утікач.

Читайте: Хейлі Болдуін заручилася з Джастіном Бібером

До слова, 11 липня у Києві помітили переможницю пісенного конкурсу Євробачення 2018 Нетту Барзілай, яка приїхала в українську столицю для зйомок кліпу.

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