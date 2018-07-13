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Вілл Сміт виліз на дах моста і станцював під Дрейка

49-річний американський актор Вілл Сміт виліз на дах моста Сечені в Будапешті та станцював там під композицію репера Дрейка.

Вілл Смітт

Вілл Сміт взяв участь у танцювальному флешмобі #InMyFeelingsChallenge, в рамках якого видерся на дах моста Сечені в Будапешті та станцював під трек репера Дрейка.

Ролик, знятий за допомогою дрона, актор опублікував в Instagram.

Читайте: MONATIK і Дорофєєва представили трек Глубоко

– Там було дуже страшно. Саме тому всі мої танцювальні рухи такі скуті, – зізнався Вілл Сміт.

Раніше стало відомо, що донька Вілла Сміта хотіла покінчити життя самогубством через невизначеність майбутнього.

Фото: Dreamstime

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