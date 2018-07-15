Хабенського внесли у базу Миротворця

Російського актора Костянтина Хабенського внесли у базу даних сайту Миротворець через відвідування анексованого Кримського півострова.

Про це повідомляє сайт Миротворець.

– Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь у пропагандистських заходах Росії, – йдеться в повідомленні Миротворця.

Причиною потрапляння в базу є те, що актор в липні 2018 року брав участь у фестивалі Червоні вітрила Артеку на півострові.

Тепер Хабенському можуть загрожувати санкції, в тому числі заборона на в’їзд в Україну терміном мінімум на три роки.

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Нагадаємо, в Україну не пустили актора Макарського.

Фото: khabenskiy_official