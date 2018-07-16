Аді Роговцевій 81 рік! Чим підкорила публіку актриса

16 липня українська актриса театру і кіно Ада Роговцева відсвяткувала свій ювілей.

Ада Роговцева у будь-якому віці затребувана і бажана глядачем. Актриса має талант перевтілень, притягальну зовнішність і відмінне почуття гумору.

Про Аду Миколаївну справедливо кажуть: “Її обличчя у титрах – вже половина успіху”. А на її рахунку більше 130 ролей.

Обираючи професію, Ада планувала вступати на журфак, але від такого рішення її відрадили подруги, змусивши її піти на іспити в театральний інститут.

До того ж, дівчина постійно виступала на вечорах у школі, співала і грала в п’єсах. У 1954 році Роговцева виявилася на першому курсі Київського театрального інституту.

Ось так, сьогодні, для когось вона Анна з Вічного поклику, для кого-то – Гелена з Варшавської мелодії. Зараз її можна побачити на сценах театру Сузір’я і театру на Лівому березі, у фотопроекті Щирі, в якому вона знялася разом зі своєю дочкою, режисером Катериною Степанковою, серіалі Запитайте у осені, фільм Казка старого мельника.

Також Ада викладає акторську майстерність у Київському університеті ім. Карпенко-Карого.

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Ада Миколаївна каже, що так і не відкрила секрет молодості і щиро зізнається, що вік – це катастрофа.

– Уже в 35 років, коли грала в спектаклі Як важливо бути серйозним Сесилі Кард’ю, якій 18, я відчувала цю катастрофу віку, – з гіркотою сказала артистка. – Хоча виглядала дуже непогано і цілком тягнула на 18. Прекрасно виглядати – це непроста робота, а жити відповідно до віку – важка праця.

Відомо, що Ада Роговцева часто відвідує бійців на передовій.

– Чому я їжджу на передову? Бо вони кличуть, знають мене не перший рік. Вже не кажуть “була артистка”, а говорять “була Ада Миколаївна”. Так склалося, що я стала уособленням жінки, яка може приїхати, обняти й сказати дуже прості слова, – розповіла Роговцева під час зустрічі з журналістами на Одеському міжнародному кінофестивалі 2018.

– Одного разу на такій зустрічі близенько до передової хлопчики сказали мені: “Треба, щоб ви були міністром оборони”. Чому він так говорить? Бо треба розуміти, як живе кожна людина, кожен солдат.

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