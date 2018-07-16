Данилко розповів, коли Сердючка припинить гастролі

Андрій Данилко прокоментував рішення відмовитися від образу Вєрки Сердючки та залишити сцену. Прощальний гастрольний тур стартує у Німеччині в 2019 році.
Про це Андрій Данилко заявив в інтерв’ю Російській службі ВВС.
– Я не розумію, в чому причина такої реакції на цю інформацію. Насправді, у нас планується великий тур.
Але цим ми більше говоримо “спасибі” людям, які ці 25 років були з нами. І в кінці ми прощаємося, – каже він.
Тур розрахований на два роки, в 2019 році він стартує у Німеччині. Сердючка як персонаж йде з великого гастрольного життя, однак братиме участь у замовних заходах, як це відбувається і зараз.
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Крім того, Андрій Данилко прокоментував вплив російсько-українського конфлікту на образ Вєрки Сердючки.
– Ніяк. Навпаки – тільки зближення. Мені здається, Сердючка – такий єдиний місток. Ми ж виступаємо все одно, приїжджаємо на якісь закриті заходи (В Росії. – Ред.).
Зрозуміло, що це жахливий конфлікт, це політика. Але є ще люди, і люди все одно відзначають ювілеї, одружуються, виходять заміж, у когось дружина українка, чоловік росіянин, або навпаки.
Тому, незважаючи на жодні думки, правильно це чи неправильно, ми завжди виступаємо у людей, які нас звуть, – розповідає Данилко.
Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Вєрка Сердючка йде зі сцени. Прощальний концерт зірки нібито повинен був відбутися 13 липня в Одесі. У прес-службі артиста інформацію спростували.
Фото: v_serduchka/Instagram