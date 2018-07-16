Його знає весь світ! Лобода розповіла про батька другої дитини

Батьком другої дитини Світлани Лободи є артист, якого знає весь світ, зізналася співачка.

Про батька своєї другої доньки Світлана Лобода розповіла в інтерв’ю журналу HELLO!, передають Дні.ру.

– Я можу сказати, що він приголомшливий чоловік і просто неймовірна людина. А про те, який він артист, знає весь світ. І мені здається, що те, що мою дочку звати Тільда, це вже великий карт-бланш їй у житті, – заявила співачка.

Лобода порівняла дитину з персонажем зі скандинавських казок і зізналася, що Тільда більше схожа на батька.

– У ній є сила волі. Енергія. І смуток в очах, – зазначила співачка.

Нагадаємо, 24 травня Світлана Лобода вдруге стала мамою.

ЗМІ неодноразово писали про те, що батьком її дитини є соліст рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн.

Фото: lobodaofficial