Буде гаряче! Новий тизер Monatik і Дорофєєвої

Українські виконавці MONATIK і Надія Дорофєєва виконали дуетом пісню Глубоко. Зірки представили новий тизер кліпу.

На офіційній сторінці Monatik в Instagram тизер зібрав вже понад 125 тис. переглядів і сотню захоплених коментарів.

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Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 17 Июл 2018 в 1:02 PDT

Відомо, що ідея спільного синглу виникла ще на зйомках телепроекту Танці з зірками, а вже під час святкування Нового року Діма представив Наді демо-версію майбутнього хіта.

– Глибоко в душі я завжди знала, що наш дует – це питання часу! І була рада, коли він запропонував спільну роботу. Глубоко – особлива пісня, яка зачепила мене з першої секунди. Вона таємнича, сексуальна, небезпечна, про божевільний потяг, який не зупинити, – розповіла Дорофєєва.

До слова, зйомки кліпу на пісню Глубоко проходили на Лазурному березі Франції. При цьому, дует заявив, що для кожного артиста окремо відеоробота обійшлася не дорожче, ніж зйомки кліпу в Одесі.

Нагадаємо, як тизер нового кліпу Время и Стекло став трендомYouTube. Подивимося, чи чекає така доля кліп Глубоко MONATIK і Дорофеєвої.