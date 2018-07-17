Битва стилів! Хто найгарніша політик України (ГОЛОСУВАННЯ)

Українська політика це ще й дуже елегантне явище. Серед чиновників особливо виділяються представниці прекрасної статі. Жінки в політиці – це не тільки розум і дипломатія, а й краса.
Українські модниці-політики обирають для засідань, як бренди із середньою вартістю, так і найдорожчі.
Факти ICTV пропонують вам оцінити і назвати найстильнішу жінку в українській політиці.
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Раніше Факти ICTV пропонували вам проголосувати за найкрасивішого копа України.
Фото: Lena Sotnyk, Oksana Syroyid, Anna Kamuz, Юлія Тимошенко, kosheleva__alena, zlata.ognevich, Iryna Gerashchenko, tetiana_donets, Anton Drobovych.
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