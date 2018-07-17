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Джордж Клуні та Кайлі Дженнер. Forbes назвав 100 найбагатших зірок

Журнал Forbes опублікував рейтинг 100 найбільш високооплачуваних знаменитостей світу за 2017 рік.

Джордж Клуні

Лідирує у списку Forbes американський боксер Флойд Мейвезер, який за рік заробив $285 млн.

Друге місце в рейтингу посів актор Джордж Клуні з річним доходом у $239 млн. Крім грошей, отримуваних за професійну діяльність, джерелом доходу Клуні є бізнес.

На 3-му місці списку Forbes – модель Кайлі Дженнер із доходом $166,5 млн. Вона може стати наймолодшим мільярдером в історії.

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П’ятірку найбагатших знаменитостей замикають юрист і телеведуча Джудіт Шейндлін ($147 млн) і актор Дуейн Джонсон ($124 млн).

У десятку рейтингу потрапили футболісти Ліонель Мессі ($111 млн) і Кріштіану Роналду ($108 млн), а також гурти U2 ($118 млн) і Coldplay ($115,5 млн), співак Ед Ширан ($110 млн).

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Джордж Клуні та Кайлі Дженнер. Forbes назвав 100 найбагатших зірок / 9 фотографий

До слова, раніше Кайлі Дженнер потрапила на обкладинку журналу Forbes як наймолодша мільярдерка, що самостійно побудувала кар’єру.

Фото: Dreamstime

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