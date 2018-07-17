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Natural – новий трек Imagine Dragons

Відомий американський гурт Imagine Dragons оприлюднив трек під назвою Natural.

Соліст Imagine Dragons

Відомий американський гурт Imagine Dragons виклав в Youtube новий трек, що називається Natural.

Пісня стала вже третьою прем’єрою у 2018 році і музичні видання називають її новим хітом гурту та пророкують їй перші сходинки чартів.

– Це було б дивно, якщо б я не почав скептично ставитися до деяких речей за останні десять років. Однак я вважаю, що коли ви справді вчитеся любити себе, думки людей, які засуджують вас, втрачають сенс. Головне – знайти себе і бути готовим протистояти будь-яким нещастям на вашому шляху, – розповів про пісню соліст Imagine Dragons Деніел Рейнольдс.

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До слова, Пол Маккартні випустив дві нові пісні – Come On To Me і I Donʼt Know.

Відео: ImagineDragons

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