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Ріанна стала блондинкою

Популярна співачка Ріанна експериментує зі своєю зовнішністю. Цього разу знаменитість приміряла образ довговолосої блондинки.

Сьогодні в Instagram-сторіз 30-річна зірка виклала фотографію, на якій вона похизувалася зміною іміджу.

Барбадоська співачка стала блондинкою, надівши перуку. Ріанна запитує у підписників, що вони думають.

До слова, в Instagram співачки 64 млн підписників.

Читайте: Бал Met Gala 2018: Ріанна в образі Папи Римського і Мадонна з хрестами

Нагадаємо, Факти ICTV робили голосування, де обирали найкрасивішу блондинку Голлівуду.

ФотоDreamstime/ badgalriri

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