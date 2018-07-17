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Топ-10 найкращих фільмів та серіалів 2018 року

На сайті IMDB опублікували список з 10 найкращих фільмів і серіалів першої половини 2018 року.

Найбільша база даних по фільмах і кінематографістам IMDB опублікувала список з топ-10 найкращих фільмів та серіалів першої половини 2018 року.

Серед повнометражних фільмів багато перших рядків дісталося фантастиці і супергеройському кіно. Серед серіалів лідирують детективи.

Критики прогнозують, що деякі з картин рейтингу можуть отримати номінацію на премію Оскар.

Найкращими фільмами за версією IMDB стали:

  • Чорна Пантера (2018);
  • Першому гравцеві приготуватися (2018);
  • Тихе місце (2018);
  • Месники: Війна нескінченності (2018);
  • Реінкарнація (2018);
  • 8 подруг Оушена (2018);
  • Хан Соло: Зоряні війни. Історії (2018);
  • З любов’ю, Саймон (2018);
  • Нічні гри (2018);
  • Привид (2018).

У списку серіалів лідирують:

  • Атланта (2016-);
  • Світ Дикого Заходу (2016-);
  • Американська Історія Злочинів (2016-);
  • Розповідь служниці (2017-);
  • Баррі (2018-);
  • Непохитна Кіммі Шмідт (2015-);
  • Двійник (2017-);
  • Вбиваючи Єву (2018-);
  • Мій наступний гість не потребує представлення (2018-);
  • Королівські гонки РуПола (2009-).

Читайте: Оскар 2019: названі головні претенденти

До слова, журнал Forbes опублікував рейтинг 100 найбільш високооплачуваних знаменитостей світу за 2017 рік.

Фото: Warner Bros. Pictures (Скріншот)

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