Топ-10 найкращих фільмів та серіалів 2018 року

На сайті IMDB опублікували список з 10 найкращих фільмів і серіалів першої половини 2018 року.

Найбільша база даних по фільмах і кінематографістам IMDB опублікувала список з топ-10 найкращих фільмів та серіалів першої половини 2018 року.

Серед повнометражних фільмів багато перших рядків дісталося фантастиці і супергеройському кіно. Серед серіалів лідирують детективи.

Критики прогнозують, що деякі з картин рейтингу можуть отримати номінацію на премію Оскар.

Найкращими фільмами за версією IMDB стали:

Чорна Пантера (2018);

Першому гравцеві приготуватися (2018);

Тихе місце (2018);

Месники: Війна нескінченності (2018);

Реінкарнація (2018);

8 подруг Оушена (2018);

Хан Соло: Зоряні війни. Історії (2018);

З любов’ю, Саймон (2018);

Нічні гри (2018);

Привид (2018).

У списку серіалів лідирують:

Атланта (2016-);

Світ Дикого Заходу (2016-);

Американська Історія Злочинів (2016-);

Розповідь служниці (2017-);

Баррі (2018-);

Непохитна Кіммі Шмідт (2015-);

Двійник (2017-);

Вбиваючи Єву (2018-);

Мій наступний гість не потребує представлення (2018-);

Королівські гонки РуПола (2009-).

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До слова, журнал Forbes опублікував рейтинг 100 найбільш високооплачуваних знаменитостей світу за 2017 рік.

Фото: Warner Bros. Pictures (Скріншот)