Топ-10 найкращих фільмів та серіалів 2018 року

На сайті IMDB опублікували список з 10 найкращих фільмів і серіалів першої половини 2018 року.
Найбільша база даних по фільмах і кінематографістам IMDB опублікувала список з топ-10 найкращих фільмів та серіалів першої половини 2018 року.
Серед повнометражних фільмів багато перших рядків дісталося фантастиці і супергеройському кіно. Серед серіалів лідирують детективи.
Критики прогнозують, що деякі з картин рейтингу можуть отримати номінацію на премію Оскар.
Найкращими фільмами за версією IMDB стали:
- Чорна Пантера (2018);
- Першому гравцеві приготуватися (2018);
- Тихе місце (2018);
- Месники: Війна нескінченності (2018);
- Реінкарнація (2018);
- 8 подруг Оушена (2018);
- Хан Соло: Зоряні війни. Історії (2018);
- З любов’ю, Саймон (2018);
- Нічні гри (2018);
- Привид (2018).
У списку серіалів лідирують:
- Атланта (2016-);
- Світ Дикого Заходу (2016-);
- Американська Історія Злочинів (2016-);
- Розповідь служниці (2017-);
- Баррі (2018-);
- Непохитна Кіммі Шмідт (2015-);
- Двійник (2017-);
- Вбиваючи Єву (2018-);
- Мій наступний гість не потребує представлення (2018-);
- Королівські гонки РуПола (2009-).
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До слова, журнал Forbes опублікував рейтинг 100 найбільш високооплачуваних знаменитостей світу за 2017 рік.
Фото: Warner Bros. Pictures (Скріншот)