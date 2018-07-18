Український співак Олег Винник став зірковим викладачем Київського національного університету культури і мистецтв.

Він буде викладачем Кафедри шоу-бізнесу.

Про це повідомив народний артист України Михайло Поплавський у Facebook:

– Топовий артист Олег Винник став зірковим викладачем Кафедри шоу-бізнесу Університету культури!

Користувачі мережі зустріли цю новину з захопленням.

– Якщо пари починатимуться з пісні Ніно, готовий вступити до аспірантури. Усе! Пропало навчання! Дівчата з розуму зійдуть! – пишуть вони.





Пари починатимуться з Ніно? Олег Винник став викладачем університету / 3 фотографии

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До речі, раніше Винник розкрив таємницю особистого життя прямо на сцені.

ФОТО: Михайло Поплавський/Facebook