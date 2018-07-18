Шнуров візьме участь у шоу Холостяк – ЗМІ

ЗМІ стверджують, що соліст популярного гурту Ленінград Сергій Шнуров може стати головним героєм російської версії проекту Холостяк.
Так, на фан-сторінці проекту Холостяк з’явилося фото Сергія Шнурова.
– Пост здав – пост прийняв, так там йдеться?!, – написали під фото.
До слова, нещодавно закінчився сезон, в якому холостяком був відомий співак Єгор Крід.
До речі, Шнуров прокоментував причину розлучення з дружиною Матільдою, спростувавши інформацію про те, що шлюб розпався через його невірності.
Читайте: Завидні холостяки світу. Хто б вам підійшов більше (ТЕСТ)
Нагадаємо, переможницею 8 сезону шоу Холостяк стала Іванка. Які стосунки у пари і разом чи Народжений і Іванка через півроку після зйомок.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+