Шнуров візьме участь у шоу Холостяк – ЗМІ

ЗМІ стверджують, що соліст популярного гурту Ленінград Сергій Шнуров може стати головним героєм російської версії проекту Холостяк.

Так, на фан-сторінці проекту Холостяк з’явилося фото Сергія Шнурова.

– Пост здав – пост прийняв, так там йдеться?!, – написали під фото.

До слова, нещодавно закінчився сезон, в якому холостяком був відомий співак Єгор Крід.

До речі, Шнуров прокоментував причину розлучення з дружиною Матільдою, спростувавши інформацію про те, що шлюб розпався через його невірності.

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Нагадаємо, переможницею 8 сезону шоу Холостяк стала Іванка. Які стосунки у пари і разом чи Народжений і Іванка через півроку після зйомок.