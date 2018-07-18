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Шнуров візьме участь у шоу Холостяк – ЗМІ

ЗМІ стверджують, що соліст популярного гурту Ленінград Сергій Шнуров може стати головним героєм російської версії проекту Холостяк.

Так, на фан-сторінці проекту Холостяк з’явилося фото Сергія Шнурова.

– Пост здав – пост прийняв, так там йдеться?!, – написали під фото.

До слова, нещодавно закінчився сезон, в якому холостяком був відомий співак Єгор Крід.

До речі, Шнуров прокоментував причину розлучення з дружиною Матільдою, спростувавши інформацію про те, що шлюб розпався через його невірності.

Читайте: Завидні холостяки світу. Хто б вам підійшов більше (ТЕСТ)

Нагадаємо, переможницею 8 сезону шоу Холостяк стала Іванка. Які  стосунки у пари і разом чи Народжений і Іванка через півроку після зйомок.

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