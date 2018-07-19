Хіт цього літа! Новий кліп Monatik і Дорофєєвої

Українські виконавці MONATIK і Надія Дорофєєва виконали дуетом пісню Глубоко. Зірки представили новий кліп.

Монатік і Надя Дорофєєва представили кліп на спільний трек Глубоко.

Кліп Глубоко всього за кілька годин зібрав більше 127 тис. переглядів на YouTube і тисячі коментарів: “Черговий шедевр”, “Хіт цього літа”, “Дочекалися!” .

Раніше, на офіційній сторінці Monatik в Instagram тизер зібрав вже понад 125 тис. переглядів і сотню захоплених коментарів.

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 17 Июл 2018 в 1:02 PDT

Відомо, що ідея спільного синглу виникла ще на зйомках телепроекту Танці з зірками, а вже під час святкування Нового року Діма представив Наді демо-версію майбутнього хіта.

– Глибоко в душі я завжди знала, що наш дует – це питання часу! І була рада, коли він запропонував спільну роботу. Глубоко – особлива пісня, яка зачепила мене з першої секунди. Вона таємнича, сексуальна, небезпечна, про божевільний потяг, який не зупинити, – розповіла Надія Дорофєєва.

До слова, зйомки кліпу на пісню Глубоко проходили на Лазурному березі Франції. При цьому, дует заявив, що для кожного артиста окремо відеоробота обійшлася не дорожче, ніж зйомки кліпу в Одесі.

Нагадаємо, як тизер нового кліпу Время и Стекло став трендом на YouTube. Подивимося, чи чекає така доля кліп Глубоко MONATIK і Дорофеєвої.