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Буду третім – Данилко не проти стати кандидатом у президенти України

Український музикант і виконавець Андрій Данилко заявив, що не відмовляється висунути свою кандидатуру на президентські вибори.

Андрій Данилко про це повідомив в інтерв’ю КП в Україні.

– Я нічого в цьому страшного не бачу, якщо я буду третім. Бог любить трійцю. Було б добре, – відповів він на питання, чи не податися йому в політику, якщо вже туди просувають Володимира Зеленського та Святослава Вакарчука.

Він зазначив, що йому говорили, що якби серед кандидатів не було Володі і Славіка, напевно, це було б нерозумно, а так …

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Данилко впевнений, що противники його політичної кар’єри кажуть, що він “не професіонал, і не знає мову”.

– Я мову знаю, у мене немає досвіду спілкування. А вам з професіоналом краще жити стало? Ну а толку, що він “вільно розмовляє українською”. У вас вже метро по 8 гривень!, – зазначив Данилко.

Нагадаємо, Факти ICTV розбиралися, чи готові українці віддати свій голос на президентських виборах в 2019 за чинних політиків, чи вони розгублені і потребують нових лідерів?

ФотоУНІАН

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