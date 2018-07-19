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Loboda показала палкий поцілунок з дівчиною в кліпі SuperStar

Українська співачка Світлана Лобода випустила ще один тизер на свою нову пісню SuperStar.

Короткий ролик артистка опублікувала в Instagram.

– Усі люди як люди. Teaser. Superstar, – підписала відео Лобода.

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У новому ролику Лобода постає в образі звабливої красуні, яка зустрівши на пляжі прекрасну дівчину, зачаровується нею і зливається з нею в поцілунку.

До слова, в першому тизері співачка на дев’ятому місяці вагітності виконала тверк.

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